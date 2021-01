Le bitcoin repart de plus belle après avoir enregistré un bref recul. Ce mercredi, la monnaie a en effet pour la première fois franchi la barre des 35.000 dollars. Cela s'est fait même pas deux jours après que la monnaie numérique ait connu sa plus importante perte journalière depuis mars dernier.

La progression spectaculaire du bitcoin a été interrompue brutalement avant-hier lundi. La monnaie a perdu en peu de temps 14 pour cent de sa valeur et était négociée en fin de matinée à un peu plus de 29.000 dollars.

Ce mercredi matin, le bitcoin valait cependant de nouveau 35.085 dollars (34.667 dollars exactement au moment d'écrire cet article). Il a ainsi en l'espace de 24 heures gagné plus de 12 pour cent en valeur. Sur l'ensemble de l'année 2020, la valeur du bitcoin a quadruplé.

Un marché toujours plus mature

Plusieurs raisons sont citées pour expliquer la hausse de la valeur de la monnaie numérique. Certains traders évoquent la prévision préalable de la banque américaine JPMorgan Chase, qui prévoit à plus long terme une valeur de 146.000 dollars pour la monnaie. La situation générale sur les marchés financiers mondiaux, où on semble davantage prêt à prendre des risques, joue aussi un rôle.

Le marché du bitcoin et des autres monnaies numériques devient aussi toujours plus mature, ce qui fait qu'il y a de plus de 'gros' acheteurs. Davantage d'institutions et d'investisseurs connus ont aussi commencé à attribuer des fonds en bitcoin ou y sont à tout le moins ouverts.

'Une bulle intenable'

En outre, de plus en plus d'investisseurs seraient prêts à plus long terme à injecter des fonds dans le bitcoin et ce, grâce à la percée de la technologie de la chaîne de blocs dans laquelle le bitcoin est imbriqué.

Certains connaisseurs prétendent aussi que les espèces numériques offrent une couverture contre la faiblesse du dollar et les risques d'inflation dans un monde qui croule sous les mesures de stimulation fiscale et monétaire. D'autres mettent cependant en garde contre le fait que des investisseurs particuliers et certains fonds, qui suivent les tendances, sont actuellement en train de créer une 'bulle intenable'.

