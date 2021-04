Le bitcoin vaut de nouveau plus de 60.000 dollars et atteint ainsi de nouveau quasiment le niveau record que la crypto-monnaie avait établi il y a un mois environ.

Il est probable que ces derniers temps, les investisseurs se soient surtout montrés plus enthousiastes vis-à-vis du bitcoin du fait que Coinbase, la principale plate-forme américaine de négoce des espèces numériques, entrera bientôt à la bourse de New York.

Selon CoinMarketCap, qui tient à l'oeil les diverses plates-formes sur lesquelles se négocie la crypto-monnaie, le bitcoin se situait samedi en début d'après-midi à une valeur de 60.700 dollars. Ce lundi matin, il en est à quelque 60.900 dollars (soit 51.000 euros après conversion). Il y a un mois, le cours de la monnaie avait dépassé les 61.000 dollars. Puis il régressa à quelque 51.000 dollars pour repartir ensuite lentement à la hausse.

Acceptation

La valeur des espèces virtuelles croît aussi depuis qu'elles sont toujours davantage acceptées par les grandes entreprises. C'est ainsi que le constructeur de voitures électriques Tesla a accueilli le bitcoin comme moyen de paiement, alors que des firmes de paiement telles Mastercard, Visa et PayPal ont fait de même pour les monnaies numériques. Des experts avaient précédemment affirmé que le cours des espèces digitales serait également quelque peu boosté par les solides mesures anti-corona prises par le président américain Joe Biden. Il en résulterait que les investisseurs seraient ainsi prêts à se laisser tenter par davantage d'investissements spéculatifs comme le bitcoin.

Les analystes estiment que la valeur du bitcoin pourrait encore grimper bien plus. Avec une entrée imminente à la bourse, Coinbase espère profiter de cet optimisme. La valeur de l'entreprise est évaluée à des dizaines de milliards de dollars.

