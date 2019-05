Le bitcoin poursuit sa remontée

Depuis vendredi dernier, le bitcoin a vu sa valeur progresser de 10 pour cent pour atteindre son niveau le plus élevé en plus d'un an. La crypto-monnaie se négocie ce lundi matin à 8.847 dollars. D'autres espèces virtuelles suivent le même trajet. C'est ainsi que le litecoin a gagné quasiment 9 pour cent et l'ether 6 pour cent.