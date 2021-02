La crypto-monnaie bitcoin s'est ce dimanche rapprochée très près du cap symbolique des 50.000 dollars. Sur la plate-forme commerciale Bitstamp, son cours a grimpé pour s'établir à un record: 49.700 dollar, avant de régresser quelque peu.

Le cours est encore et toujours soutenu par de récentes annonces de confiance dans la monnaie numérique, notamment de la part de Tesla. Le constructeur de voitures électriques a acheté des bitcoins pour un montant d'1,5 milliard de dollars en déclarant qu'à l'avenir, les clients pourraient payer avec cette crypto-monnaie.

De plus, Mastercard a promis d'autoriser les crypto-espèces dans son réseau de paiement. Quant au directeur de Twitter, Jack Dorsey, et à l'artiste de hiphop Jay-Z, ils ont annoncé le week-end dernier la fondation conjointe d'un fonds en bitcoins.

Des esprits critiques mettent cependant en garde contre le fait que les crypto-monnaies sont très volatiles et engendrent une nouvelle bulle. Ils préviennent aussi que des criminels pourraient en

