Le mercredi 23 juin, la Bank of England émettra un nouveau billet de 50 livres à l'effigie du mathématicien, pionnier IT et décrypteur de codes Alan Turing (1912-1954).

Alan Turing avait été précédemment sélectionné dans une mini-liste de scientifiques britanniques susceptibles d'être immortalisés sur le nouveau billet de banque de 50 livres. La date du 23 juin a été choisie, parce qu'il s'agit du jour de naissance de Turing. 'Cela souligne le fait que la technologie de l'information en général et les ordinateurs en particulier représentent des infrastructures fondamentales pour la société moderne', déclare le professeur Jurgen Vinju, chercheur au Centrum voor Wiskunde & Informatica d'Amsterdam. 'L'honneur en revient à Turing, qui a mis en place la base théorique du domaine de l'informatique et la motivation nécessaire pour faire des ordinateurs numériques une réalité.

Le billet

Le billet de banque inclut aussi un tas d'éléments du travail de pionnier de Turing dans les domaines des mathématiques, de l'informatique et du décryptage de codes secrets allemands. Outre le portrait de l'homme, le billet portera aussi la signature de Turing provenant en droite ligne du livre des visiteurs utilisé en 1947 auprès du Bletchley Park Trust. C'est là que durant la Deuxième Guerre Mondiale, Turing avait effectué son travail de décrypteur de codes. Au bas de la signature, on trouve encore une citation de Turing tirée d'une interview qu'il accorda au journal The Times le 11 juin 1949: 'C'est seulement un petit avant-goût de ce qui va arriver et uniquement l'ombre de ce qui va se passer.'

Toujours sur le billet, il y a une bande reprenant la date de naissance de Turing (23 juin 1912) en code binaire. La bande est une composante de la machine dite de Turing qu'Alan Turing avait inventée en 1936. Une série de formules et un tableau mathématique tirés de son article 'On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem' de 1936 sont intégrés également au billet. Cet article est généralement considéré comme le fondement de l'informatique.

Restaurer l'honneur

Le fait qu'Alan Turing ait été sélectionné pour figurer sur le nouveau billet britannique de 50 livres, est aussi un important symbole de diversité. En 1952, Turing avait en effet été arrêté et condamné pour des pratiques homosexuelles. Il eut le choix entre une peine de prison et une thérapie hormonale d'un an. Il choisit cette dernière. Il décéda à peine deux ans plus tard à l'âge de 41 ans. Il se suicida très probablement en mangeant une poire empoisonnée. En 2009, le premier ministre de l'époque Gordon Brown présenta officiellement ses excuses au nom du gouvernement britannique pour la condamnation d'Alan Turing en 1952 en raison de son homosexualité: '[...] Nous le regrettons. Vous méritiez bien mieux.'

En collaboration avec Dutch IT Channel.

Alan Turing avait été précédemment sélectionné dans une mini-liste de scientifiques britanniques susceptibles d'être immortalisés sur le nouveau billet de banque de 50 livres. La date du 23 juin a été choisie, parce qu'il s'agit du jour de naissance de Turing. 'Cela souligne le fait que la technologie de l'information en général et les ordinateurs en particulier représentent des infrastructures fondamentales pour la société moderne', déclare le professeur Jurgen Vinju, chercheur au Centrum voor Wiskunde & Informatica d'Amsterdam. 'L'honneur en revient à Turing, qui a mis en place la base théorique du domaine de l'informatique et la motivation nécessaire pour faire des ordinateurs numériques une réalité.Le billet de banque inclut aussi un tas d'éléments du travail de pionnier de Turing dans les domaines des mathématiques, de l'informatique et du décryptage de codes secrets allemands. Outre le portrait de l'homme, le billet portera aussi la signature de Turing provenant en droite ligne du livre des visiteurs utilisé en 1947 auprès du Bletchley Park Trust. C'est là que durant la Deuxième Guerre Mondiale, Turing avait effectué son travail de décrypteur de codes. Au bas de la signature, on trouve encore une citation de Turing tirée d'une interview qu'il accorda au journal The Times le 11 juin 1949: 'C'est seulement un petit avant-goût de ce qui va arriver et uniquement l'ombre de ce qui va se passer.'Toujours sur le billet, il y a une bande reprenant la date de naissance de Turing (23 juin 1912) en code binaire. La bande est une composante de la machine dite de Turing qu'Alan Turing avait inventée en 1936. Une série de formules et un tableau mathématique tirés de son article 'On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem' de 1936 sont intégrés également au billet. Cet article est généralement considéré comme le fondement de l'informatique.Le fait qu'Alan Turing ait été sélectionné pour figurer sur le nouveau billet britannique de 50 livres, est aussi un important symbole de diversité. En 1952, Turing avait en effet été arrêté et condamné pour des pratiques homosexuelles. Il eut le choix entre une peine de prison et une thérapie hormonale d'un an. Il choisit cette dernière. Il décéda à peine deux ans plus tard à l'âge de 41 ans. Il se suicida très probablement en mangeant une poire empoisonnée. En 2009, le premier ministre de l'époque Gordon Brown présenta officiellement ses excuses au nom du gouvernement britannique pour la condamnation d'Alan Turing en 1952 en raison de son homosexualité: '[...] Nous le regrettons. Vous méritiez bien mieux.'En collaboration avec Dutch IT Channel.