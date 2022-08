L'entreprise chinoise Xiaomi, le troisième plus important producteur de smartphones au monde, a enregistré un effondrement de plus de 80 pour cent de son bénéfice au dernier trimestre. Elle a subi l'impact des mesures de confinement strictes prises en Chine contre le coronavirus, ce qui a impacté lourdement ses ventes de smartphones. Au niveau mondial, moins de smartphones Xiaomi ont de ce fait été écoulés.

Au cours des mois d'avril, de mai et de juin, l'entreprise a réalisé un bénéfice net d'1,39 milliard de yuans (quelque 203 millions d'euros), 83 pour cent en moins que durant la période correspondante de l'année dernière. Son chiffre d'affaires a régressé d'un cinquième à un peu plus de 70 milliards de yuans. Au premier trimestre de cette année, Xiaomi avait vu son chiffre d'affaires reculer pour la première fois de son existence. Selon l'analyste de marché IDC, Xiaomi a expédié durant le deuxième trimestre plus d'un quart de smarpthones en moins au niveau mondial, ce qui représente la plus importante diminution parmi les cinq plus grands fabricants de smartphones au monde. En Chine, les livraisons de Xiaomi ont régressé de 22 pour cent, ce qui fait que l'entreprise a fait moins bien que la régression moyenne de 14,7 pour cent du marché, toujours selon IDC.

En Chine, Xiaomi a perdu des parts de marché au profit des marques de smartphones concurrentes chinoises telles Honor et Vivo, qui sont principalement populaires auprès des consommateurs jeunes et techniquement moins bien formés. Les tentatives de Xiaomi de gagner du terrain dans le segment plus coûteux du marché des smartphones, où les principaux rivaux Samsung et Apple en imposent, ne progressent que lentement. La branche des smartphones de Xiaomi a été en outre mise sous pression par la forte inflation, les craintes de récession et la guerre en Ukraine. Pour être moins dépendant des ventes de smartphones, le co-fondateur de Xiaomi et milliardaire Lei Jun est occupé à transformer son entreprise en un groupe qui fabrique tout ce qu'une famille peut utiliser - des lave-vaisselle jusqu'aux valises et caméras de surveillance. Le plus important projet de Lei consiste en la mise en oeuvre d'une voiture électrique, dans lequel 10 milliards de dollars sont investis. Xiaomi éprouve cependant des difficultés à obtenir l'agrément des contrôleurs chinois pour son projet automobile.

