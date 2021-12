En fin d'année, Google jette traditionnellement un regard sur les instructions de recherche les plus tendance. La liste belge pour 2021 est dominée par une série télé sud-coréenne flippante, les vaccinations et le sport. Mais le plus singulier est sans aucun doute la popularité de la 'cenosillicaphobie', à savoir la peur d'un... verre de bière vide.

Il ne vous étonnera pas que des termes tels Covid Safe Ticket, AstraZeneca ou 'centre de vaccination proche' aient été souvent recherchés sur Google durant cette année. 'Quand serai-je vacciné?' et 'pendant combien de temps le corona est-il contagieux? ont également été des questions que de nombreux Belges se sont posé.

Découvrez aussi la vidéo Year in Search 2021 de Google

2021 fut en outre une année marquée par le sport. Les Jeux Olympiques, le Tour de France, Roland Garros ou la Premier League Darts gagnant en popularité ont suscité l'intérêt des Belges et prennent donc place dans le top dix des termes-clés les plus populaires dans le domaine du sport. Nina Derwael, Wout Van Aert et Nafi Thiam figurent dans le top trois des sportifs et sportives de notre pays. Dans le monde du football, le podium est occupé par Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.

Peter R. de Vries

Le cinéma et la télé sont bien présents aussi dans les listes de recherche, surtout en cette période où les gens passent plus de temps chez eux. Squid Game, la série thriller sud-coréenne, occupe la première place dans la catégorie des séries internationales les plus prisées. La chronique américaine des Bridgerton et la série française Lupin complètent le top trois.

La personnalité internationale la plus tendance cette année fut Peter R. de Vries, le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, qui fut abattu en juillet à Amsterdam. Dans le top dix des personnalités belges figure à la première place le nom de Jurgen Conings, ce militaire qui avait disparu en mai, puis retrouvé mort fin juin. L'impact de l'émission TV flamande 'De Slimste Mens ter Wereld' fut également sensible, alors que Heidi De Pauw et Gloria Monserez ont fait leur entrée dans le top dix. Pour ce qui est des politiciens belges, le haut de la liste est occupé par le premier ministre Alexander De Croo, suivi par le ministre de la santé Frank Vandenbroucke. Annelies Verlinden, ministre de l'intérieur, clôture le top trois.

Cenosillicaphobie

Parmi les questions 'quoi/comment' les plus posées cette année à Google, on trouve surtout celle-ci: 'c'est quoi la cenosillicaphobie?'. La réponse figure déjà dans l'introduction du présent article: la peur d'un verre de bière vide...

Cette année, Google a aussi ajouté la catégorie 'cryptocurrency'. Des termes-clés tels 'binance', 'dogecoin' et 'cours du bitcoin' se sont singulièrement retrouvés plus souvent sur Google qu'en 2020.

L'ensemble des mini-listes de mots-clés les plus populaires en 2021

En général Euro 2021, Jupiler Pro League, Météo demaim, Roland Garros, QVAX, Covid Safe Ticket, Coronavirus, MyHealthViewer, Eurovision 2021, Jurgen Conings

Coronavirus QVAX, Covid Safe Ticket, Coronavirus, MyHealthViewer, Centre de vaccination dans le quartier, Vaccin COVID, AstraZeneca, Quand serai-je vacciné ?, Sciensano, BRUVAX

Personnalités internationales Peter R. de Vries, Ary Abittan, Alec Baldwin, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Bacri, Helen McCrory, Charles Sobhraj, Richard Berry, Dita von Teese, Marília Mendonça

Personnalités belges Jurgen Conings, Jan Van Hecke, Eddy Demarez, Heidi De Pauw, Sihame El Kaouakibi, Gloria Monserez, Lara Switten, Kaat Bollen, Danny Verbiest, Barbara Mertens

Politiciens fédéraux belge Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden, Petra De Sutter, Ludivine Dedonder, Sophie Wilmès, Vincent Van Quickenborne, Tinne Van der Straeten, Meryame Kitir, Pierre-Yves Dermagne

Diables Rouge Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Axel Witsel, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Thomas Meunier

Sportifs belge (hors football) Nina Derwael, Wout Van Aert, Nafissatou Thiam, Alexander Hendrickx, Dixie Dansercoer, David Goffin, Elise Mertens, Jolien Verschueren, Remco Evenepoel, Noor Vidts

Films Black Widow, Eternals, Dune, Army of Thieves, Cruella, Jungle Cruise, Conjuring 3, Suicide Squad, Space Jam, Shang-Chi

Séries Squid Game, Bridgerton, Lupin, The Serpent, Cobra Kai, Ginny & Georgia, WandaVision, Friends Reunion, Shadow and Bone, Firefly Lane

Télévision francophones Eurovision 2021, Les Marseillais à Dubaï, The Voice, Danse avec les Stars, Ici tout commence

Artist musicaux internationaux DMX, Daft Punk, Patrick Juvet, Nick Kamen, Måneskin, Jean-Luc Lahaye, Charlie Watts, Raffaella Carra, Coldplay, Damiano David

Artist musicaux belges Hooverphonic, Tourist LeMC, Charlotte Adigéry, Anouk Matton, Emma Bale, Geike Arnaert, Helmut Lotti, Ronny Mosuse, Stefaan Fernande, Kim Kay

Jeux vidéo FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Among Us, Valheim, Forza Horizon 5

Il ne vous étonnera pas que des termes tels Covid Safe Ticket, AstraZeneca ou 'centre de vaccination proche' aient été souvent recherchés sur Google durant cette année. 'Quand serai-je vacciné?' et 'pendant combien de temps le corona est-il contagieux? ont également été des questions que de nombreux Belges se sont posé.2021 fut en outre une année marquée par le sport. Les Jeux Olympiques, le Tour de France, Roland Garros ou la Premier League Darts gagnant en popularité ont suscité l'intérêt des Belges et prennent donc place dans le top dix des termes-clés les plus populaires dans le domaine du sport. Nina Derwael, Wout Van Aert et Nafi Thiam figurent dans le top trois des sportifs et sportives de notre pays. Dans le monde du football, le podium est occupé par Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.Le cinéma et la télé sont bien présents aussi dans les listes de recherche, surtout en cette période où les gens passent plus de temps chez eux. Squid Game, la série thriller sud-coréenne, occupe la première place dans la catégorie des séries internationales les plus prisées. La chronique américaine des Bridgerton et la série française Lupin complètent le top trois.La personnalité internationale la plus tendance cette année fut Peter R. de Vries, le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, qui fut abattu en juillet à Amsterdam. Dans le top dix des personnalités belges figure à la première place le nom de Jurgen Conings, ce militaire qui avait disparu en mai, puis retrouvé mort fin juin. L'impact de l'émission TV flamande 'De Slimste Mens ter Wereld' fut également sensible, alors que Heidi De Pauw et Gloria Monserez ont fait leur entrée dans le top dix. Pour ce qui est des politiciens belges, le haut de la liste est occupé par le premier ministre Alexander De Croo, suivi par le ministre de la santé Frank Vandenbroucke. Annelies Verlinden, ministre de l'intérieur, clôture le top trois.Parmi les questions 'quoi/comment' les plus posées cette année à Google, on trouve surtout celle-ci: 'c'est quoi la cenosillicaphobie?'. La réponse figure déjà dans l'introduction du présent article: la peur d'un verre de bière vide...Cette année, Google a aussi ajouté la catégorie 'cryptocurrency'. Des termes-clés tels 'binance', 'dogecoin' et 'cours du bitcoin' se sont singulièrement retrouvés plus souvent sur Google qu'en 2020.