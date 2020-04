Le 25 Gigabit Ethernet Consortium s'appellera désormais l'Ethernet Technology Consortium. L'organisation trouvait son ancienne appellation trop limitative à présent que les vitesses ethernet sont nettement plus élevées.

Le 25 Gigabit Ethernet Consortium change son nom en Ethernet Technology Consortium. Le groupe a été créé pour standardiser les vitesses ethernet de 25, 50 et 100 Gbps, mais à présent qu'elles sont atteintes, l'organisation estime que son appellation n'est plus adaptée.

"Ethernet évolue très rapidement et en tant que groupe, nous pensions que le '25G' dans le nom était trop restrictif pour notre consortium", déclare Brad Booth, président du tout nouvel Ethernet Technology Consortium.

Ethernet est une norme de réseau veillant à ce que des paquets de données puissent être expédiés via un câble réseau. La forme la plus connue d'une connexion ethernet est un câble UTP qui relie le modem à un appareil internet. L'Ethernet Technology Consortium, dont font entre autres patrie Broadcom, Cisco, Google, Microsoft et Dell, fixe des normes, afin que diverses connexions ethernet communiquent de la même manière et à la même vitesse.

800 gigabits

En marge de son changement d'appellation, l'organisation présente aussi de nouvelles spécifications pour 800GBASE-R au niveau des connexions de 800 GBps. Elle réutilise deux ensembles de la logique ethernet 400 gigabits existante de la norme IEEE 802.3bs avec plusieurs adaptations en vue d'envoyer des données via huit connexions physiques de 106 Gbps.

