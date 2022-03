Le spécialiste des centres de données LCL a entièrement rénové son centre anversois. Le coût d'investissement total sur les cinq dernières années a été d'1,3 million d'euros. A l'entendre, LCL Antwerp est ainsi fin prêt pour étoffer encore sa clientèle dans la région anversoise.

Pour son centre de données anversois, LCL Data Centers a opté pour une rénovation durable. C'est ainsi qu'en 2016, l'ensemble de l'installation électrique a été renouvelée, dont coût 620.000 euros. A peine deux années plus tard, le centre de données d'Anvers atteignait sa capacité maximale. A l'époque, LCL a par conséquent investi quelque 210.000 euros dans un espace supplémentaire de 200 mètres carrés. L'ensemble du centre de données représente à présent 500 mètres carrés de surface environ.

Espace accueillant

Pour clôturer les investissements, le centre de données a fait l'objet d'un tout nouveau 'look & feel' symbolisé par un espace accueillant ('cosy area'), une nouvelle salle de réunion et des bureaux, pour un montant de 350.000 euros environ. Cela comprend notamment un projet-pilote avec un mur de mousse dans l'espace de relaxation prévu pour le personnel et les visiteurs. Selon LCL, ce mur génère un complément d'air pur dans le centre de données et réduit le nombre de particules polluantes. Cet espace n'existait précédemment pas et a donc été ajouté.

