Laurent Deramaix quitte Microsoft pour rejoindre Business Elements, où il se focalisera sur Microsoft Dynamics 365.

Deramaix était jusqu'il y a peu Strategy and Operations Director et Microsoft Advertising Country Director chez Microsoft Belux. Depuis début janvier, il exerce la fonction de CEO de Business Elements. Cette nouvelle entreprise représente pour lui le prolongement de sa précédente expertise. Le principal produit de Business Elements est en effet une plate-forme reposant sur Microsoft Dynamics 365.

Business Elements occupe une soixantaine de personnes en matière de 'customer engagement', AI et 'digital marketing'. Deramaix a travaillé neuf années en tout chez Microsoft. Avant cela, il fut notamment actif à la Régie Média Belge, chez Traviata, IRIS Group et Jonckers Software Localization.

