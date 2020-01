Laurence Janssens, qui était jusqu'il y a peu responsable du sud de l'Afrique pour Microsoft, revient en Europe pour prendre la direction de l'Europe Occidentale.

Dans sa nouvelle fonction, Janssens sera Chief of Staff to the Area Vice President Western Europe, en support du vice-président pour l'Europe Occidentale. "Il s'agit des activités quotidiennes, du planning et de la stratégie", explique-t-elle à Data News. "C'est pour moi une formidable opportunité dans la mesure où on voit le métier de l'intérieur."

Depuis juillet 2017, Janssens était country manager pour le sud de l'Afrique (Angola, Botswana, Namibie et Zambie). Précédemment, elle assuma chez Microsoft Belux le poste de responsable du secteur public. Avant cela encore, elle fut active entre autres chez Belgacom, Bpost et Colt.

Sa fonction européenne sera indépendante des activités de Microsoft Belgique, même si elle travaillera au départ de Bruxelles. Elle signale elle-même qu'il s'agit d'une fonction très mobile couvrant les différents pays ouest-occidentaux.