Après être resté six années dans le giron de LogMeIn, le gestionnaire de mots de passe LastPass redevient une entreprise privée.

Le gestionnaire de mots de passe bien connu avait été racheté en 2015 par LogMeIn, une entreprise qui édite un logiciel de prise de contrôle à distance d'ordinateurs. Il y a deux ans, cette dernière fut à son tour absorbée par la société d'investissement San Francisco Partners.

A présent, LogMeIn annonce que LastPass redevient une entreprise privée. 'L'offre de LastPass, son énorme croissance et sa position de marque dominante sur le marché font en sorte que cette firme représente un candidat idéal en vue de saisir de nouvelles possibilités en tant qu'entreprise privée', déclare Bill Wagner, CEO et président de LogMeIn, dans un communiqué.

Et la société-mère d'ajouter que LastPass a progressé en moyenne de 50 pour cent ces trois dernières années. Elle possède deux millions de clients payants et trente millions d'utilisateurs d'une version gratuite. La plupart des clients sont des professionnels.

Transformer des utilisateurs en clients payants demeure cependant un défi. Précédemment, il était possible d'utiliser LastPass tant sur PC que sur mobile pour 12 dollars par an. Cette version devint ensuite gratuite, mais au début de cette année, l'entreprise a de nouveau changé son fusil d'épaule, ce qui fait que LastPass était gratuit un seul et même appareil, mais qu'il fallait débourser 36 dollars par an pour la version complète.

Le gestionnaire de mots de passe bien connu avait été racheté en 2015 par LogMeIn, une entreprise qui édite un logiciel de prise de contrôle à distance d'ordinateurs. Il y a deux ans, cette dernière fut à son tour absorbée par la société d'investissement San Francisco Partners.A présent, LogMeIn annonce que LastPass redevient une entreprise privée. 'L'offre de LastPass, son énorme croissance et sa position de marque dominante sur le marché font en sorte que cette firme représente un candidat idéal en vue de saisir de nouvelles possibilités en tant qu'entreprise privée', déclare Bill Wagner, CEO et président de LogMeIn, dans un communiqué.Et la société-mère d'ajouter que LastPass a progressé en moyenne de 50 pour cent ces trois dernières années. Elle possède deux millions de clients payants et trente millions d'utilisateurs d'une version gratuite. La plupart des clients sont des professionnels.Transformer des utilisateurs en clients payants demeure cependant un défi. Précédemment, il était possible d'utiliser LastPass tant sur PC que sur mobile pour 12 dollars par an. Cette version devint ensuite gratuite, mais au début de cette année, l'entreprise a de nouveau changé son fusil d'épaule, ce qui fait que LastPass était gratuit un seul et même appareil, mais qu'il fallait débourser 36 dollars par an pour la version complète.