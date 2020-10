En rachetant Fing, l'entreprise belge Lansweeper acquiert une technologie permettant d'identifier rapidement un réseau.

Fing, fondée en 2009, est spécialisée dans le scannage de réseaux et l'identification d'appareils. Sur la base de l'adresse MAC notamment, elle est capable de reconnaître les appareils, y compris leur modèle et leur système d'exploitation. Elle dispose dans ce but d'une base de données regroupant 600 millions d'appareils.

'En unissant nos forces avec celles de Lansweeper, nous allons étendre de manière significative notre portée sur le marché et nos capacités de développement et ce, grâce à l'ajout d'appareils IT et OT professionnels', déclare Patrizia Cozzoli, CEO de Fing.

