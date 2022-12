Une fusée emportant un alunisseur commercial sans équipage a été lancé hier dimanche. Si elle réussit, il s'agira de la première mission lunaire privée jamais effectuée.

Le constructeur de l'alunisseur, à savoir la firme japonaise ispace, et le lanceur SpaceX avaient la semaine dernière postposé par deux fois le lancement pour des contrôles supplémentaires. La société japonaise ispace souhaite être la première entreprise commerciale à alunir. Jusqu'à présent, seuls les Etats-Unis, l'Union Soviétique/Russie et la Chine y étaient parvenus. Les tentatives d'Israël et de l'Inde avaient en effet échoué.

A la longue, ispace entend extraire des matières premières et de l'eau sur la lune. Cela pourrait aider à y mettre en place une base habitée. La mission Hakuto-R est destinée à tester le concept et la technologie. Pour ce qui est d'exploiter la lune, les Japonais collaborent avec les agences spatiales américaine et européenne.

Explorateur Rashid

L'alunisseur est aussi accompagné de l'explorateur Rashid, développé par les Emirats Arabes Unis. Rashid devra arpenter la lune pendant deux semaines environ, afin de procéder à de la recherche scientifique au moyen de caméras et de capteurs. Rashid pèse quelque 10 kilos, fait plus de 50 centimètres de large et quelque 70 centimètres de haut. En 2020, un satellite des Emirats s'était envolé vers Mars.

L'alunisseur et l'explorateur ont été envoyés dans l'espace par SpaceX, l'entreprise spatiale de l'homme d'affaires Elon Musk. Le lancement a eu lieu depuis le Kennedy Space Center, la base spatiale historique du Cap Canaveral.

Grand détour

Il n'est pas certain que l'alunisseur soit le premier appareil commercial à atterrir sur la lune, car il devra accomplir un grand détour. Il est question d'abord d'une distance d'1,5 million de kilomètres par rapport à la Terre, ce qui correspond à quatre fois celle séparant la Terre à la lune. Il en résulte que l'engin n'alunira probablement que fin avril de l'année prochaine. Au printemps de 2023, deux autres alunisseurs commerciaux (Nova-C et Peregrine) s'envoleront vers la lune. On ignore encore qui sera le premier des trois à atteindre notre satellite.

