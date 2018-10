Lab9 absorbe le plus ancien Apple Premium Reseller belge

CAMi existe depuis 1983 et est ainsi, à l'entendre, le plus ancien Apple Premium Reseller de notre pays. L'entreprise dispose d'un magasin situé chaussée de Charleroi à Bruxelles et d'un autre Place Saint-Lambert à Liège. Elle a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros.

Son propriétaire Jacques Halfon se retire à présent. "J'ai atteint depuis belle lurette déjà l'âge de la retraite, et il est donc temps pour moi de transmettre le relais. De plus, il y eut immédiatement un rapprochement positif avec Lab9. Je considère donc la transaction comme un beau mariage et je suis très heureux que la continuité de l'entreprise soit garantie", déclare Halfon dans un communiqué.

Lab9 est dorénavant le deuxième plus grand Apple Premium Reseller (après Switch) et cible surtout la Flandre Occidentale avec des filiales situées à Bruges, Courtrai, Roulers, Ypres et Alost. L'année dernière, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 18,8 millions d'euros et compte 31 collaborateurs. L'entreprise est une filiale d'Online Grafics SA qui s'occupe entre autres d'intégration de produits Apple dans le secteur graphique.

Les 14 collaborateurs de CAMi rejoindront Lab9. La marque CAMi disparaîtra à terme. Chez Lab9, on prétend aussi vouloir dans les magasins rachetés se focaliser davantage sur les services aux entreprises et aux écoles.