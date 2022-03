La Vrije Universiteit Brussel (VUB) proposera le premier bachelier en "Sciences de l'intelligence artificielle" de Belgique dès la rentrée académique 2022-2023, a-t-elle annoncé mercredi. L'université entend répondre à la demande du marché du travail pour des profils qualifiés dans les sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques.

Le nouveau cursus universitaire comprendra des matières de base comme les mathématiques et étudiera l'intelligence artificielle sous différents angles. Il inclura, notamment, une étude des algorithmes, des structures de données, des processus de recherches et de l'apprentissage automatique.

Le rôle joué par l'intelligence artificielle au sein de la société sera également mis en lumière au travers des questionnements éthiques et légaux qu'il soulève. Le cursus comprendra en outre des volets linguistiques et psychologiques.

"Ce programme a le potentiel d'attirer un large éventail d'étudiants grâce à son mélange unique de matières", souligne Jan Danckaert, recteur ad interim de l'université. "La VUB a joué à plusieurs reprises un rôle de pionnier dans la mise en place de nouveaux cours et souhaite maintenant faire de même dans le domaine de l'IA et de ses applications sociales et économiques".

Le nouveau cursus universitaire comprendra des matières de base comme les mathématiques et étudiera l'intelligence artificielle sous différents angles. Il inclura, notamment, une étude des algorithmes, des structures de données, des processus de recherches et de l'apprentissage automatique.Le rôle joué par l'intelligence artificielle au sein de la société sera également mis en lumière au travers des questionnements éthiques et légaux qu'il soulève. Le cursus comprendra en outre des volets linguistiques et psychologiques."Ce programme a le potentiel d'attirer un large éventail d'étudiants grâce à son mélange unique de matières", souligne Jan Danckaert, recteur ad interim de l'université. "La VUB a joué à plusieurs reprises un rôle de pionnier dans la mise en place de nouveaux cours et souhaite maintenant faire de même dans le domaine de l'IA et de ses applications sociales et économiques".