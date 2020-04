La Vrije Universiteit Brussel (VUB) entend supprimer l'exclusion numérique qui s'est manifestée depuis que la crise corona existe et va dans ce but reconditionner et distribuer 10.000 ordinateurs à des personnes vulnérables, qui risquent à présent l'isolation. Cette initiative s'inscrit dans la création de la nouvelle taskforce 'e-inclusie'.

La taskforce e-Inclusie est une collaboration entre la VUB, Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent - Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego et Stad Kortrijk. Conjointement, ces membres se focalisent en premier lieu sur le reconditionnement, la rénovation et l'actualisation d'ordinateurs portables et de tablettes. Ils peuvent ainsi permettre à des jeunes dans des centres, des gens vivant de la pauvreté, des malades chroniques, des seniors isolés, des habitants de maisons de retraite et des patients corona hospitalisés d'avoir un accès très rapide à internet.

Dans ce but, ils collaborent avec des initiatives existantes telles Close the Gap et le projet Digital For Youth. Ils ont déjà collecté 8.500 ordinateurs portables et veulent à présent ensemble avec la VUB rassembler et distribuer un même nombre de tablettes et de smartphones. L'apprentissage accéléré des compétences numériques est un deuxième point qui focalise toute l'attention des partenaires réunis au sein de la taskforce. Un mode d'emploi convivial a été élaboré pour les appareils, alors que des cours d'internet et d'informatique en ligne sont donnés. De plus, il y a des 'buddies' qui apprennent aux personnes vulnérables comment elles doivent travailler avec des outils numériques tels WhatsApp, Skype, les applications bancaires et comment inscrire en ligne leur enfant à l'école.

La taskforce e-Inclusie est une collaboration entre la VUB, Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent - Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego et Stad Kortrijk. Conjointement, ces membres se focalisent en premier lieu sur le reconditionnement, la rénovation et l'actualisation d'ordinateurs portables et de tablettes. Ils peuvent ainsi permettre à des jeunes dans des centres, des gens vivant de la pauvreté, des malades chroniques, des seniors isolés, des habitants de maisons de retraite et des patients corona hospitalisés d'avoir un accès très rapide à internet.Dans ce but, ils collaborent avec des initiatives existantes telles Close the Gap et le projet Digital For Youth. Ils ont déjà collecté 8.500 ordinateurs portables et veulent à présent ensemble avec la VUB rassembler et distribuer un même nombre de tablettes et de smartphones. L'apprentissage accéléré des compétences numériques est un deuxième point qui focalise toute l'attention des partenaires réunis au sein de la taskforce. Un mode d'emploi convivial a été élaboré pour les appareils, alors que des cours d'internet et d'informatique en ligne sont donnés. De plus, il y a des 'buddies' qui apprennent aux personnes vulnérables comment elles doivent travailler avec des outils numériques tels WhatsApp, Skype, les applications bancaires et comment inscrire en ligne leur enfant à l'école.