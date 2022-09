Lightyear récolte des millions d'euros pour accélérer la production de sa voiture fonctionnant à l'énergie solaire et pour mettre au point le prochain modèle destiné au grand public.

Lightyear est un constructeur néerlandais de voitures électriques. L'entreprise existe depuis 2016 et prépare actuellement la Lightyear One, une voiture équipée de panneaux solaires capables, les jours de soleil, de générer une autonomie de 50 à 70 kilomètres. Le prototype minimaliste avait été présenté il y a trois ans.

Ces dernières années, l'entreprise avait déjà levé des fonds auprès d'investisseurs et de pré-commandeurs. Aujourd'hui, ce sont donc 81 millions d'euros qui viennent s'y ajouter. Il s'agit là d'un capital issu d'un consortium public constitué d'Invest-NL, de la province néerlandaise du Noord-Brabant et des sociétés de développement néerlandaises BOM et LIOF, en plus de quelques fonds financiers.

Avec cet argent, Lightyear entend accélérer la production de sa première voiture, la Lightyear 0, qui devrait coûter quelque 149.000 euros. En même temps, elle prépare le développement de sa prochaine voiture, la Lightyear 2. Cette dernière devrait entrer en production d'ici 2025 et être vendue à un prix de base nettement plus bas (30.000 euros). Lightyear souhaite ainsi s'adresser directement au marché de masse.

