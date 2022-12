Apple revoit ses ambitions en matière de voitures autonomes, puisque l'entreprise reporte de nouveau - cette fois jusqu'en 2026 - son véhicule à propos duquel les spéculations vont bon train depuis quasiment dix ans déjà.

Des sources de l'agence de presse Bloomberg signalent qu'Apple a postposé en interne la date de lancement de sa voiture autonome, alias le Project Titan, jusqu'en 2026. L'année dernière encore, Bloomberg affirmait que la voiture serait prête pour 2025, alors que fin 2020, on s'attendait à ce qu'elle passe en production en 2024.

Dans le même temps, les ambitions en la matière ont été nettement tempérées, selon ces mêmes sources. Initialement, le plan d'Apple était de lancer sur le marché une voiture sans volant et pédales, à même de transporter des passagers sans la moindre intervention de leur part.

A présent, l'entreprise souhaiterait construire une voiture équipée d'un volant et de pédales, capable de rouler surtout sur autoroute. Le passager pourrait toujours se concentrer sur d'autres choses pendant les déplacements et serait averti, s'il devait prendre le volant.

Huit années de travail

Apple prépare sa voiture autonome depuis 2014. Mais le producteur d'ordinateurs, d'iPods et d'iPhones a dû démarrer entièrement de zéro, ce qui nécessite encore plus d'efforts et d'investissements que les constructeurs automobiles expérimentés.

Formellement, le projet ne fait guère parler de lui. Tim Cook avait bien confirmé en 2017 que l'entreprise planchait sur une voiture autonome qu'il qualifiait à l'époque 'de mère de tous les projets d'intelligence artificielle'. Cette année, on apprenait aussi qu'Apple figurait sur la liste des firmes désireuses d'obtenir un permis pour tester des voitures autonomes.

Mais une conduite entièrement autonome semble provisoirement être encore trop lointaine. C'est du reste pareil chez tous les constructeurs automobiles. Depuis 2012, on entend très régulièrement dire que tel ou tel constructeur y aspire, en citant comme date de lancement 'à partir de 2020'. Mais dans les années qui suivent, cela s'est avéré impossible pour chaque firme.

La réalité est que la conduite autonome dans un environnement clairement délimité, comme une autoroute bien entretenue, se rapproche progressivement. Mais il apparaît aussi qu'il est nettement plus complexe de faire circuler de manière indépendante et sûre ce genre de voiture dans les rues étroites de Rome ou dans les travaux du ring de Bruxelles, qui plus est quand il pleut ou qu'il neige.

