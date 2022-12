La ville d'Anvers a remis en service quelques-unes de ses applications numériques, après la cyber-attaque dont elle a été la victime la semaine dernière. Les citoyens peuvent de nouveau effectuer des notifications en ligne à propos de décharges illégales, de nuisances ou de graffitis. Il est en outre de nouveau possible d'obtenir toutes sortes d'attestations, de documents et d'extraits via l'e-guichet.

L'impact de la cyber-attaque sur les services de la ville n'en demeure pas moins important. Il n'est en effet toujours pas possible de prendre des rendez-vous au niveau des guichets ou des parcs de recyclage. Tel est le cas aussi pour la vente de tickets en ligne pour les musées et les centres culturels, ainsi que pour la demande de documents tels que les interdictions de stationnement, les cartes de résident ou les permis pour la zone à basses émissions.

La prise de rendez-vous avec la police n'est pas non plus encore possible. C'est pourquoi quatre postes de police supplémentaires ont été physiquement ouverts, où les citoyens peuvent se rendre sans rendez-vous.

