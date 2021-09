Fairphone, l'initiative néerlandaise fonctionnant entièrement sur des minéraux issus de contrées non conflictuelles, interrompt la vnte de son Fairphone 3. Le support matériel et logiciel du smartphone persistera cependant.

Le Fairphone 3 avait été lancé en août 2019 en tant que successeur - vous l'auriez deviné! - du Fairphone 2. L'idée sous-jacente aux Fairphone, c'est que ces appareils, contrairement à la plupart des autres smartphones, sont fabriqués dans de bonnes conditions de travail avec des minéraux dont l'extraction ne pose pas de problème (comme par exemple le cobalt pour lequel aucun travailleur n'a trouvé la mort). De plus, ils sont aussi entièrement recyclables.

La version 3 ne sera bientôt plus mise en vente, mais comme le principe même du Fairphone est que sa durée de vue soit longue, le support ne s'arrêtera pas. L'utilisateur pourra donc continuer de trouver des mises à jour pour le logiciel Android, ainsi que d'éventuelles pièces de rechange. Les appareils de l'initiative néerlandaise sont surtout commercialisés en Europe. On s'attend à ce que la version 4, parée pour la 5G, soit annoncée prochainement.

Le Fairphone 3 avait été lancé en août 2019 en tant que successeur - vous l'auriez deviné! - du Fairphone 2. L'idée sous-jacente aux Fairphone, c'est que ces appareils, contrairement à la plupart des autres smartphones, sont fabriqués dans de bonnes conditions de travail avec des minéraux dont l'extraction ne pose pas de problème (comme par exemple le cobalt pour lequel aucun travailleur n'a trouvé la mort). De plus, ils sont aussi entièrement recyclables.La version 3 ne sera bientôt plus mise en vente, mais comme le principe même du Fairphone est que sa durée de vue soit longue, le support ne s'arrêtera pas. L'utilisateur pourra donc continuer de trouver des mises à jour pour le logiciel Android, ainsi que d'éventuelles pièces de rechange. Les appareils de l'initiative néerlandaise sont surtout commercialisés en Europe. On s'attend à ce que la version 4, parée pour la 5G, soit annoncée prochainement.