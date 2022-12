La valeur de SpaceX est à présent voisine des 140 milliards de dollars, soit 133 milliards d'euros après conversion. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'entreprise aéronautique commerciale évoque la vente d'actions à des actionnaires existants, ce qui valoriserait la firme d'Elon Musk au montant susmentionné.

En juillet, il était encore question d'une valeur de 127 milliards de dollars pour Space Exploration Technologies Corp, comme la firme s'appelle complètement. Selon les initiés, il n'est toutefois pas certain que la vente d'actions ait vraiment lieu. SpaceX s'est abstenue de tout commentaire immédiat à Bloomberg.

Tourisme dans l'espace

L'entreprise SpaceX, fondée en 2002 et établie en Californie, est la firme non cotée en Bourse la plus opulente des Etats-Unis. Elle effectue des lancements de fusée pour des acteurs commerciaux, mais aussi pour l'agence spatiale américaine NASA et d'autres instances gouvernementales. C'est ainsi que SpaceX a emmené des astronautes vers la station spatiale internationale ISS. SpaceX s'occupe en outre de tourisme dans l'espace et du lancement de satellites Starlink en vue par exemple de fournir internet dans des régions reculées.

SpaceX est dirigée par Elon Musk, qui est également à la tête du constructeur automobile Tesla et de la plate-forme de messagerie Twitter. La participation de Musk dans SpaceX serait estimée à 47 milliards de dollars.

En juillet, il était encore question d'une valeur de 127 milliards de dollars pour Space Exploration Technologies Corp, comme la firme s'appelle complètement. Selon les initiés, il n'est toutefois pas certain que la vente d'actions ait vraiment lieu. SpaceX s'est abstenue de tout commentaire immédiat à Bloomberg.L'entreprise SpaceX, fondée en 2002 et établie en Californie, est la firme non cotée en Bourse la plus opulente des Etats-Unis. Elle effectue des lancements de fusée pour des acteurs commerciaux, mais aussi pour l'agence spatiale américaine NASA et d'autres instances gouvernementales. C'est ainsi que SpaceX a emmené des astronautes vers la station spatiale internationale ISS. SpaceX s'occupe en outre de tourisme dans l'espace et du lancement de satellites Starlink en vue par exemple de fournir internet dans des régions reculées.SpaceX est dirigée par Elon Musk, qui est également à la tête du constructeur automobile Tesla et de la plate-forme de messagerie Twitter. La participation de Musk dans SpaceX serait estimée à 47 milliards de dollars.