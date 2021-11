LG commercialise pour la première fois sa TV enroulable au Benelux. Vendue à un prix n'atteignant tout juste pas les six chiffres, le premier des trente exemplaires pour l'Europe peut être admiré à Begijnendijk.

C'est en 2019 au CES que LG présenta son téléviseur OLED enroulable. Depuis ce mois-ci, les appareils sont réellement disponibles. Audiomix, un magasin situé à Begijnendijk, est le premier au Benelux à disposer de l'appareil. Le prix de la TV Smart OLED 4K R1 de 65 pouces est de 99.999 euros.

Pour ce prix, vous disposerez, comme son nom l'indique, d'une TV intelligente 4K de 65 pouces (tournant sur webOS) avec, à la base, une barre de son incorporée (Dolby Atmos 100 W 4.2 channel speakers) et la reconnaissance vocale. Tous les connecteurs sont discrètement camouflés à l'arrière.

Avec son pied, l'appareil pèse 91 kilos, même si l'écran est ultramince. A l'arrière, ce dernier est suspendu à des mini-bras en aluminium.

LG Signature OLED R © PVL

L'appareil est exclusif, cela ne fait aucun doute. 'Au niveau mondial, seuls deux cents exemplaires ont été fabriqués, dont trente pour l'Europe', explique Joannes Anthonius Rommers, Product Information Manager chez LG. 'C'est le premier appareil de ce genre que nous commercialisons au Benelux.'

L'acheteur est actuellement Audiomix même, mais dans le but de revendre bientôt le téléviseur à un client. Entre-temps, l'appareil peut être 'admiré' dans le showroom du magasin. Il y a un peu moins de deux ans, ce dernier avait déjà présenté le plus grand (88 pouces) téléviseur OLED 8K, un autre produit de LG.

