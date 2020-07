Le Sero, le téléviseur de Samsung qui peut être basculé à l'horizontale ou à la verticale, est annoncé en Belgique. Il est conçu pour pouvoir reproduire en plein écran les vidéos des médias sociaux.

Selon Samsung, ce téléviseur sera le premier à pouvoir basculer et a été conçu pour reproduire le contenu du smartphone. Vous pourrez donc connecter le Sero à votre smartphone via Bluetooth et y transférer par exemple des vidéos de Tiktok ou des histoires d'Instagram. La plupart de ces vidéos étant filmées en mode portrait, l'idée était donc de faire pivoter la TV d'un quart de tour là où cela s'avère nécessaire.

Dans la pratique, le Sero est un téléviseur intelligent de 43 pouces intégrant la technologie QLED et dont le pied incorpore un haut-parleur Premium de 60 watts à 4.1 canaux. Outre les supports 'smart tv' typiques pour applis telles Netflix et YouTube, le Sero peut également être relié à un smartphone Android équipé de l'appli 'Smart Things' de Samsung pour diffuser directement les vidéos du téléphone vers le téléviseur. Les derniers téléphones de Samsung supportent aussi l''autorotation', à savoir le pivotement du téléviseur si le smartphone est basculé. Le support d'iOS est prévu, mais fonctionne temporairement en mode horizontal uniquement. Par souci de clarté, sachez que le Sero s'accompagne d'une télécommande vous permettant de commander les canaux et les applis, mais aussi de basculer la TV.

Le Sero existe depuis un an déjà en Corée du Sud et sera donc disponible dans notre pays en septembre au prix conseillé de 1.699 euros.

