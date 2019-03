La top-mathématicienne belge Ingrid Daubechies couronnée par l'UNESCO

A Paris, Ingrid Daubechies a reçu l'un des cinq International Awards For Women in Science. La professeure à la Duke University s'est vu récompensée pour son travail innovant dans le domaine des 'wavelets', qui s'appliquent en compression d'images et en communication numérique. Voilà ce qu'annonce la Vrije Universiteit Brussel (VUB), où Daubechies a étudié la physique.