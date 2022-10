La responsable de tous les concepts d'Apple quittera l'entreprise ces prochains mois. Hankey avait été engagée après le départ de Jony Ive en 2019.

Hankey est devenue head of industrial design en 2019. En cette qualité, elle fut responsable du design physique des produits Apple suivants: des iPhone 12, 13 et 14 jusqu'aux Airpod et aux Mac équipés de la puce M1. Cette fonction était jusque là assumée par Ive, qui annonça en 2019 vouloir s'en aller pour créer sa propre agence de design.

Bloomberg annonce à présent le départ d'Hankey, une nouvelle confirmée par Apple. La firme technologique déclare qu'Hankey restera active six mois encore, afin d'assurer la succession de son poste.

La nouvelle de son départ survient quelques mois après la rupture complète des liens entre Ive et Apple. L'agence d'Ive, LoveFrom, eut dès le début Apple comme principal client, mais ce partenariat a pris fin après trois ans.

