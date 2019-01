La Tesla Model 3 autorisée à circuler en Europe

Tesla avait début de cette année déjà annoncé qu'elle allait livrer sa voiture en Europe. Ce sera en février, indique à présent l'entreprise. Dans un premier temps, seuls les versions les plus chères seront disponibles ici. Viendront ensuite les versions plus économiques. Telle est la stratégie que Tesla a aussi appliquée aux Etats-Unis.

Le Model 3 est important pour Tesla et ce, en vue de conquérir une plus grande part de marché et de devenir rentable. Si le volume de production continue de croître, Tesla pourrait diminuer le prix de revient de son modèle. Cela permettrait à l'entreprise, comme l'avait promis son directeur Elon Musk, de proposer un Model 3 pour 35.000 dollars. Dans ce cadre, Tesla a récemment aussi supprimé un bon nombre d'emplois.