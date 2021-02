Le producteur de jeux vidéo japonais Nintendo a enregistré une bonne période des fêtes de fin d'année avec, à la clé, un record de vente pour sa console de jeu Switch.

Les attentes annuelles - l'exercice se clôture fin mars - ont été revues pour la deuxième fois à la hausse en raison de ces solides résultats.

Depuis la propagation du corona, Nintendo se distingue vraiment en raison du fait que les gens demeurent plus souvent à la maison et disposent de plus de temps pour jouer. Durant les trois derniers mois de l'année dernière - qui correspondent au troisième trimestre fiscal pour Nintendo -, 11,6 millions de consoles Switch ont été vendues. Depuis le lancement de la Switch en mars 2017, le compteur en est à quasiment 80 millions d'exemplaires écoulés.

L'île virtuelle

Le jeu le plus populaire est 'Animal Crossing' qui s'est vendu à plus de 5 millions d'unités durant la période des fêtes de fin d'année. Au cours du dernier trimestre de l'année dernière, Nintendo a réalisé un chiffre d'affaires de 634,9 milliards de yens (plus de 5 milliards d'euros), soit quasiment 10 pour cent de plus que durant la même période de l'année précédente. Le bénéfice a lui progressé de plus d'un cinquième à 163,5 milliards de yens (1,3 milliard d'euros).

Pour la deuxième fois, Nintendo a revu à la hausse ses prévisions annuelles. L'entreprise s'attend à présent à écouler 26 millions de consoles Switch (contre 19 millions précédemment). Le chiffre d'affaires devrait atteindre 1,6 billion de yens (12,6 milliards d'euros) au lieu d'1,4 billion comme prévu avant. Et le bénéfice devrait s'établir à 400 milliards de yens, en hausse de plus de moitié par rapport à celui de l'année 2019.

