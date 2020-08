Apple a rebaptisé en Apple Music 1 sa principale station radio internationale Beats 1. La chaîne, qui fait partie du service de diffusion Apple Music, reçoit en outre deux nouvelles stations.

Les utilisateurs d'Apple Music peuvent désormais aussi syntoniser les nouvelles stations Apple Music Hits, proposant les plus grands succès des années quatre-vingts et nonante, et Apple Music Country. Ces deux stations sont immédiatement disponibles dans l'ensemble des 165 pays, où le service de streaming d'Apple est déployé, dont la Belgique.

Lors du lancement d'Apple Music en 2015, Apple avait baptisé sa principale station radio Beats 1, ce qui était un choix logique à l'époque. Apple avait en effet un an avant racheté le fabricant de casques Beats, une entreprise qui disposait elle-même déjà d'un service de diffusion.

Apple Music 1 est produite dans des studios de radio situés à Los Angeles, New York, Nashville et Londres. La station tente de se distinguer par des interviews détaillées d'artistes, par des concerts exclusifs et par 'davantage de premières que sur n'importe quelle autre station'. Aujourd'hui, de nombreuses stars, dont Lady Gaga et Nile Rodgers, disposent également de leur programme radio personnel.

