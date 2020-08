Tadaam, spin-off de Telenet, connaît des problèmes techniques depuis quelques jours. Certains clients disent ne plus avoir accès à la télévision. "Nous cherchons où se situe le problème", aassure l'opérateur.

Des clients Tadaam se plaignent, sur les réseaux sociaux, de ne plus pouvoir regarder la TV via leur tv-box (modem 4G/wifi) ou application. "Du fait de notre approche innovante -le réseau 4G au lieu du câble haut débit-, nos systèmes techniques sont parfois confrontés à un défi", admet l'opérateur.

"Nous mettons tout en oeuvre pour résoudre le problème et éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir, mais pour cela il faut nous laisser quelques jours...", a-t-il ajouté. On ignore encore si les clients recevront une compensation.

Telenet a lancé au mois de septembre une offre internet et télévision sans limite de volume et sans besoin d'un raccordement au câble, qui fonctionne via l'internet mobile. Concrètement, Tadaam propose un modem convertissant le signal 4G en WiFi et qui peut donc être utilisé partout. Regarder la télévision peut se faire de plusieurs manières, notamment via un smartphone, une tablette, Android TV ou Apple TV. L'offre la moins chère revient à 40 euros.

Des clients Tadaam se plaignent, sur les réseaux sociaux, de ne plus pouvoir regarder la TV via leur tv-box (modem 4G/wifi) ou application. "Du fait de notre approche innovante -le réseau 4G au lieu du câble haut débit-, nos systèmes techniques sont parfois confrontés à un défi", admet l'opérateur. "Nous mettons tout en oeuvre pour résoudre le problème et éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir, mais pour cela il faut nous laisser quelques jours...", a-t-il ajouté. On ignore encore si les clients recevront une compensation. Telenet a lancé au mois de septembre une offre internet et télévision sans limite de volume et sans besoin d'un raccordement au câble, qui fonctionne via l'internet mobile. Concrètement, Tadaam propose un modem convertissant le signal 4G en WiFi et qui peut donc être utilisé partout. Regarder la télévision peut se faire de plusieurs manières, notamment via un smartphone, une tablette, Android TV ou Apple TV. L'offre la moins chère revient à 40 euros.