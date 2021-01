Numeca, un développeur de logiciels bruxellois spécialisé dans la mécanique des fluides, passe entre les mains de l'américaine Cadence Design Systems.

Rien n'a filtré à propos du montant versé par Cadence pour acquérir Numeca. Cette dernière a été fondée en 1993 en tant que spin-off de la VUB par le professeur Charles Hirsch. L'entreprise compte notamment la NASA, ArianeGroup, Honda et Ford au nombre de ses clients.

Numeca développe des logiciels d'application de la mécanique des fluides sur des modèles conceptuels. La mécanique des fluides est l'étude du déplacement des liquides et des gaz.

Avec Cadence, Numeca aboutit chez un acteur international disposant d'un siège central situé à San Jose (Etats-Unis), d'un autre siège international en Irlande et de filiales en Chine et en Corée. L'entreprise édite des logiciels d'automatisation pour des concepts électroniques et produit du matériel pour l'assemblage de systèmes électroniques.

