L'entreprise technologique chinoise ByteDance, surtout connue pour son appli vidéo populaire TikTok, est actuellement évaluée par les experts financiers à plus de 250 milliards de dollars. Elle envisagerait une entrée à la bourse d'Hong Kong.

ByteDance, forte de la popularité mondiale de TikTok et du clone national chinois Douyin, devient aujourd'hui plus opulente que le vaste groupe pétrolier et gazier américain ExxonMobil ou que le producteur de boissons Coca-Cola par exemple. Lors d'une précédente phase de financement, une valeur de 140 milliards de dollars avait été attribuée à ByteDance.

Confiance en l'avenir

Au cours des dernières semaines, sa valeur marchande a encore fortement augmenté, selon des initiés et ce, grâce à la confiance que les investisseurs ont en l'avenir de l'entreprise et dans la stratégie de son directeur Zhang Yiming, qui a créé ByteDance en 2012.

Récemment, Zhang a engagé un nouveau directeur financier, Chew Shou Zi. Ce dernier assumait précédemment la même fonction chez le fabricant de smartphones chinois Xiaomi et aida cette dernière à entrer à la bourse il y a plus de deux ans. Les investisseurs semblent avoir confiance en l'expérimenté Chew chez ByteDance.

