Liberty Global, la société-mère de Telenet, mène une campagne pour un nouvel opérateur de fibre optique en Belgique et aux Pays-Bas. Or le site en question a entre-temps déjà disparu.

C'est sous l'appellation VividFibre que circule sur Facebook une campagne promettant en Belgique et aux Pays-Bas un abonnement internet via la fibre optique à des vitesses comprises entre 400 Mbps et 20 Gbps. Il s'agit à première vue d'une offre 'internet-only' (hors TV et téléphonie). La campagne et le site ont été découverts par Tweakers, mais Liberty Global n'a pas souhaité faire de commentaires à propos du site.

Tweakers même suppose qu'il s'agit d'une enquête de marché plutôt que d'une véritable offre. C'est en effet aujourd'hui techniquement quasi impossible. Telenet ne possède en Belgique encore aucun réseau à fibre optique jusqu'à l'habitation (FTTH). L'entreprise envisage cependant en la matière depuis assez longtemps déjà un projet pilote avec Fluvius.

© Tweaker

Data News a pris contact avec Telenet au sujet du site et de l'offre, mais n'a pas obtenu de réaction. Entre-temps, le site belge a été mis hors ligne, alors que le site néerlandais est en mode 'under construction'. Les annonces qui circulaient depuis le 4 juin sur Facebook , semblent elles aussi avoir été supprimées.

Cela laisse supposer qu'il était question soit d'une expérimentation, soit d'une campagne lancée trop tôt plutôt que d'une offre bien réelle.

Update 8/6/2021

Liberty Global nous informe que VividFibre n'est 'qu'un exercice d'analyse de marché' et donc pas une offre ou un plan concret.

