La SNCB a conclu un accord-cadre avec SUMI Smart & Connected Buildings pour l'automatisation de 550 gares.

Le but de la collaboration entre SNCB Gares - en charge de la gestion et de la maintenance de l'ensemble des gares - et SUMI Smart & Connected Buildings est d'assurer une automatisation uniforme des installations techniques dans les bâtiments et les gares de la SNCB.

Jusqu'à présent, les sites avaient été de diverses manières partiellement automatisés avec à chaque fois des adjudications individuelles. SUMI Smart & Connected Buildings a cette fois pour mission d'automatiser toutes les installations électriques de l'ensemble des gares et de les connecter à une plate-forme de gestion intelligente. En tout, il est question de quelque 550 gares, quais, parkings, abris pour vélos et différents autres bâtiments. 335 ascenseurs, 311 escalators et 710 portes coulissantes sont également reprises dans le contrat. L'accord-cadre a une durée de six ans. La SNCB n'a pas souhaité communiquer le montant de l'investissement.

Dans un communiqué de presse, SUMI Smart & Connected Buildings évoque 'le premier projet Smart Buildings' de cette taille en Belgique, qui a été adjugé via e-Tendering européen'. La PME de Courtrai est spécialisée en automatisation de bâtiments non-résidentiels moyens à grands en Belgique. Au compte de SUMI Smart & Connected Buildings, on trouve des bâtiments du Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Tour Manhattan, DPG Media, Mastercard et Barry Callebaut. Pour l'accord-cadre avec la SNCB, SUMI Smart & Connected Buildings a conclu un partenariat avec le fabricant allemand de hardware intelligent WAGO.

