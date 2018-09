La SNCB attribue des contrats IT à Proximus et TCS

Hier, la SNCB annonçait non seulement une révision en profondeur de sa haute direction, mais aussi une approche détaillée de sa structure IT. Les premiers contrats sont entre-temps attribués et s'inscrivent dans une offensive de numérisation globale pour laquelle la SNCB prévoit quelque 70 millions d'euros. L'objectif est que chaque usager du train reçoive en fin de compte un compte client en ligne unique - MySNCB -, lui permettant de stocker du crédit au moyen des distributeurs automatiques de billets, d'une tablette ou d'un smartphone.

TCS fournira des services pendant 5 ans au minimum

Comme la SNCB ne dispose pas en interne de toutes les compétences et de toute la capacité voulues, la société ferroviaire a recherché un partenaire externe pour s'occuper rapidement de la numérisation. Comme le journal De Tijd l'écrivait ce matin et comme Data News l'a aussi appris, ce contrat a été attribué à Tata Consultancy Services (TCS). TCS ne souhaite pas encore confirmer l'accord, mais selon nos informations, il est question d'un contrat d'une valeur estimée à 175 millions d'euros sur cinq ans. Le contrat prévoit aussi une option de prolongement de deux ans, ce qui pourrait en faire encore augmenter la valeur totale.

Dans un premier temps, TCS devra optimaliser les moyens mis en oeuvre, développer une infrastructure IT propre, indépendante d'Infrabel, et appliquer une stratégie IT orientée 'cloud'. Le nombre de services IT devrait également croître avec une attention particulière accordée à une haute cyber-sécurité.

Proximus fournira des smartphones et des tablettes de Samsung

Le stylo et le papier feront place à des outils de communication numériques et ce, pour tous les départements. La SNCB a dans ce sens conclu un contrat-cadre de cinq ans pour les smartphones et les tablettes, destinés entre autres aux conducteurs et aux accompagnateurs de train, au personnel sur les quais et aux techniciens. D'après nos informations, Proximus a décroché ce contrat portant sur 13.500 smartphones et 7.000 tablettes de Samsung.

Compétences IT

L'actuelle direction Transport sera scindée en une direction Transport Operations chargée du trafic ferroviaire en temps réel - focalisée sur la ponctualité et la sécurité d'exploitation - et une direction Passenger Transport and Security - focalisée sur les voyageurs, notamment en matière de communication, encadrement et sécurité.

David Carliez, en provenance de Sibelga, devient Directeur Transport Operations. L'ensemble de l'IT basée sur les mouvements quotidiens et ponctuels des trains dépendra de Carliez. Quant à Gerd De Vos, il dirigera à partir du 1er octobre la direction Technics.

Guido Lemeire est par ailleurs depuis plus de six mois le CIO de la SNCB. Il vient d'Ypto qui, en tant que filiale de la SNCB, offre les services IT pour l'opérateur du rail.