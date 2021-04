Apple, Google et Facebook ont fait des annonces jeudi sur leurs efforts pour lutter contre le changement climatique, une des priorités du président américain Joe Biden qui a prévu un sommet virtuel sur le sujet les 22 et 23 avril, à l'occasion du "Jour de la Terre".

Le fabricant de l'iPhone a doté un nouveau fonds de 200 millions de dollars, pour investir dans des projets forestiers afin d'aider à absorber le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Le "Restore Fund", lancé en partenariat avec Conservation International et Goldman Sachs, devra générer des retours sur investissements.

"En créant un fonds qui apporte aussi bien des profits financiers que des contributions réelles et mesurables pour l'environnement, nous espérons susciter des changements plus profonds à l'avenir, en encourageant les investissements dans l'absorption du carbone dans le monde", a commenté dans un communiqué Lisa Jackson, la vice-présidente du groupe en charge de l'environnement.

Cet effort fait partie des engagements pris par la marque à la pomme l'année dernière pour devenir neutre en émissions de CO2 d'ici 2030 pour toutes ses opérations, y compris la production des appareils électroniques. Google a de son côté ajouté des vidéos en mode "time-lapse" sur son site gratuit Google Earth, qui permettent de visualiser la transformation de certaines zones géographiques en accéléré. Le géant de la recherche en ligne a compilé des dizaines de millions d'images satellite prises depuis 37 ans. Les utilisateurs pourront ainsi voir des villes s'étendre sur la mer ou des glaciers diminuer au fil des ans.

"Les preuves visuelles peuvent permettre de trancher des débats mieux que les mots, et faire passer des messages complexes au plus grand nombre", a souligné Google dans un communiqué. Facebook l'a rejoint dans le club des entreprises qui utilisent 100% d'énergie renouvelable. "Depuis 2020, les opérations de Facebook émettent zéro émissions à effet de serre", assure un communiqué du réseau social qui s'était fixé ces objectifs en 2018. La firme californienne a aussi annoncé plusieurs initiatives pour fêter le "Jour de la Terre", avec des conférences virtuelles sur la plateforme, des marques écologiques mises en valeur sur Instagram et des programmes sur la nature à visionner en immersion pour les détenteurs de casques de réalité virtuelle Oculus.

