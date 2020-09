Les entreprises accordent toujours plus la priorité à faire prendre conscience à leurs employés l'importance de la cyber-sécurité et de la confidentialité. Voilà ce qui ressort d'une enquête menée par Beltug.

Et cela va de pair avec la percée du télétravail qui, cette année, a commencé à jouer un rôle essentiel pour beaucoup d'entreprises. A présent que les employés travaillent massivement à domicile, il est crucial pour les entreprises de les sensibiliser en matière de cyber-sécurité et de respect de la vie privée et ce, tant pour se protéger eux-mêmes que pour maintenir l'intégrité du réseau de leur firme.

Telle est la conclusion tirée par Beltug dans son Priorities Compass 2020, un questionnaire annuel par lequel l'association des décideurs ICT sonde les priorités des CIO belges. Dans le top dix des priorités, il y en a cette année six qui ont trait à la cyber-sécurité. La gouvernance et la stratégie en sécurité IT, un plan d'action pour faire face à une attaque, un contrôle d'accès au nuage, ainsi que les règles européennes de cyber-sécurité notamment méritent, selon les membres de Beltug, un surcroît d'attention dans leur entreprise.

La confidentialité continue elle aussi à jouer un rôle important. Deux ans après l'introduction de la réglementation GDPR, la préoccupation data demeure prioritaire chez nombre d'entreprises, alors que de nouvelles questions viennent s'ajouter, comme l'effet du Brexit pour ce domaine.

De plus, les membres de Beltug se posent aussi des questions à propos de la stratégie à adopter au niveau de l'infrastructure IT: sera-ce le nuage, sur site ou hybride? Les relations avec les fournisseurs IT et leurs contrats sont également une priorité, maintenant que les contrats et les modèles de licence se complexifient toujours plus. Une nouveauté dans le top dix a pour nom 'robotic process automation, à savoir l'automatisation des processus d'entreprise par le biais de robots logiciels. Cette technologie assez récente vient seulement d'être qualifiée de niche par l'analyste Gartner, mais nos entreprises y travaillent déjà.

Le Beltug Priorities Compass a été réalisé auprès de 265 membres, tous des CIO et directeurs belges dans le domaine de la technologie numérique et ce, dans différents secteurs économiques.

Dans notre magazine papier, qui sortira le 29 septembre, nous approfondirons les divers aspects sécuritaires induits par l'année 2020, ainsi que la 'robotic process automation' et ses effets potentiels sur l'entreprise.

