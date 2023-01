Ce capital supplémentaire devrait supporter l'internationalisation de l'entreprise.

Pointerpro, une scale-up belge qui automatise la création de rapports de conseil pour les consultants, lève 950.000 euros dans le cadre d'une phase de capitalisation. Cet argent provient d'un prêt bancaire de la société d'investissement PMV et devrait aider l'entreprise à poursuivre son internationalisation et à investir davantage dans le marketing et la R&D.

La scale-up développe un logiciel permettant aux entreprises de consultance et d'autres services d'automatiser leurs rapports de conseil. Elle compte parmi ses clients des consultants tels Capgemini et Deloitte et possède des bureaux dans 65 pays. Son siège central est établi dans notre pays. Avec l'argent recueilli, Pointerpro entend s'étendre encore sur de nouveaux marchés.

