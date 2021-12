La Russie a lancé avec succès deux satellites télécoms de sa propre conception, comme l'a signalé l'agence spatiale russe Roscosmos.

C'est de la base de lancement située à Baïkonour en Kazakhstan qu'a été lancée une fusée porteuse Proton russe à 13H07' (heure belge). La charge utile se composait des satellites télécoms civils Express AMU33 et Express AMU7 construits par l'entreprise ISS Resjetnev pour le plus important opérateur public de ce genre d'équipement, Kosmitjeseskaja Sijaz.

Orbite géostationnaire

L'Express AMU7 pesant plus de 2,1 tonnes a été libéré à 07H14' (heure belge) de l'injecteur d'orbite Breeze-M mis cinq fois en allumage. Dix-huit heures et sept minutes après le décollage, ce fut au tour de l'Express AMU7. Les satellites sont à présent en route vers leur orbite géostationnaire opérationnelle à respectivement 103 et 145 degrés de longitude. Les deux satellites ont une durée de vie de quinze années minimum.

C'est de la base de lancement située à Baïkonour en Kazakhstan qu'a été lancée une fusée porteuse Proton russe à 13H07' (heure belge). La charge utile se composait des satellites télécoms civils Express AMU33 et Express AMU7 construits par l'entreprise ISS Resjetnev pour le plus important opérateur public de ce genre d'équipement, Kosmitjeseskaja Sijaz.L'Express AMU7 pesant plus de 2,1 tonnes a été libéré à 07H14' (heure belge) de l'injecteur d'orbite Breeze-M mis cinq fois en allumage. Dix-huit heures et sept minutes après le décollage, ce fut au tour de l'Express AMU7. Les satellites sont à présent en route vers leur orbite géostationnaire opérationnelle à respectivement 103 et 145 degrés de longitude. Les deux satellites ont une durée de vie de quinze années minimum.