La Russie exige que YouTube mette fin à ses menaces à l'encontre de sa population

La Russie veut qu'Alphabet, la société-mère de Google, veille à ce qu'aucune menace à l'encontre des citoyens russes ne soit plus partagée via YouTube. Selon le contrôleur russe des médias Roskomnadzor, on trouverait sur la plate-forme vidéo des annonces invitant à paralyser les systèmes de communication des réseaux ferroviaires de la Russie et de la Biélorussie.

© MvdV