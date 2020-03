En raison de la crise du coronavirus, Roularta Media Group a décidé de déplacer l'événement des Data News Awards à une nouvelle date après l'été. Data News Awards for Excellence aura donc lieu le 10 septembre à Brussels Expo.

L'équipe de Data News et l'éditeur Roularta Media Group ont décidé de ne pas attribuer les Data News Awards for Excellence à la date prévue du 28 mai, mais le 10 septembre. L'emplacement choisi est de nouveau le Palais 7 de Brussels Expo (Heysel), où l'événement avait aussi été organisé l'année dernière. Si vous vous étiez déjà enregistré, pas de problème: les tickets restent valables.

Personne ne peut dire de quoi demain sera fait, mais un grand nombre d'experts estiment que la crise sanitaire mondiale ne sera pas vaincue de sitôt. Or la sécurité et la santé de nos visiteurs sont pour nous primordiales. En tant qu'organisateur de cet événement, nous ne voulons par conséquent prendre aucun risque, mais nous souhaitons assumer nos responsabilités. Dans ce contexte, nous n'estimons pas opportun de laisser se dérouler un tel événement de masse fin mai. L'année dernière, le prestigieux événement Data News Awards for Excellence avait attiré plus de 1.200 personnes.

Le vote public débutera le 21 mai

Le vote public qui devait normalement démarrer cette semaine, est lui aussi postposé. Nous vous invitons donc à exprimer votre vote pour les nominés dans 15 catégories à partir du 21 mai jusqu'au 14 juin inclus via www.datanewsawards.be. Nous vous prions de nous excuser pour ces ajustements, mais nous comptons sur votre compréhension en cette période délicate.

