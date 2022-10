Le chiffre d'affaires de la société-mère de Google, Alphabet, a progressé nettement moins fortement au troisième trimestre que durant les périodes précédentes, maintenant que les annonceurs sont devenus plus prudents au niveau de leurs dépenses en raison des piètres prévisions économiques. Son bénéfice a régressé de plus d'un quart en comparaison avec la même période de l'année dernière.

Les rentrées totales de la société propriétaire de Google et de YouTube ont grimpé de 6 pour cent sur une base annuelle pour s'établir à 69,1 milliards de dollars. Il y a un an, les rentrées avaient encore crû de quelque 40 pour cent. Le bénéfice net a, lui, reculé à 13,9 milliards de dollars, contre 18,9 milliards au troisième trimestre de 2021.

Google tire l'immense majorité de son chiffre d'affaires de la publicité. Dans l'optique d'une récession imminente, les prévisions pour ce marché sont défavorables, parce qu'en cas de revers, les entreprises réduisent souvent d'abord et avant tout leurs dépenses de marketing. Sundar Pichai, le directeur d'Alphabet, est cette année déjà en train de comprimer les coûts en engageant moins de nouveaux collaborateurs.

Dans une brève explication des chiffres trimestriels, Pichai déclare à présent qu'Alphabet va se 'focaliser plus nettement' sur un nombre limité de priorités. Il s'agit en l'occurrence de l'extension de la division des logiciels dans le nuage, qui croît certes fortement, tout en étant encore déficitaire. L'entreprise recherche aussi des solutions pour engranger plus d'argent avec des vidéos plus courtes sur YouTube.

L'entreprise technologique beaucoup plus petite Snap, connue pour son appli Snapchat, a publié la semaine dernière déjà des chiffres de croissance décevants en raison d'un marché publicitaire difficile. Alphabet est le premier grand nom parmi les groupes technologiques américains dépendant des annonceurs à dévoiler ses chiffres. Meta, la propriétaire de Facebook par exemple, et Twitter dépendent également des annonceurs.

