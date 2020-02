'La production de l'iPhone pas encore menacée par le coronavirus, mais cela peut vite changer'

L'entreprise chinoise Foxconn, le plus important fabricant d'appareils Apple, n'a jusqu'à présent pas connu trop de problèmes à cause du coronavirus. Si les autorités chinoises devaient décider de fermer les usines une semaine de plus, la production de l'iPhone pourrait cependant être sérieusement menacée, selon Reuters.