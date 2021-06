La production dans l'entreprise de télécommunications CommScope à Kessel-Lo était totalement à l'arrêt lundi, a indiqué le syndicat chrétien ACV. Les employés de l'entreprise en restructuration ne s'étaient déjà pas présentés au travail vendredi dernier.

La direction a annoncé jeudi dernier un vaste plan de restructuration, menaçant les emplois de 241 ouvriers et 64 employés, soit plus de la moitié des travailleurs.

Les négociations entre direction et représentants des travailleurs débuteront jeudi.

