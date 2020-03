Google supprime la prochaine variante du navigateur open source Chromium, M82, à cause du coronavirus.

Cette version devait constituer la base de la prochaine grande mise à niveau de Chrome sur Windows, Mac, Android et ChromeOS. Il est possible que celle-ci passe également à la trappe, selon Jason Kersey dans un communiqué posté sur son blog.

"Au fur à mesure que nous adaptions nos étapes planifiées aux changements actuels du schéma, nous en sommes arrivés à décider de renoncer à la variante M82, afin d'être certains de ne pas mettre les utilisateurs en danger et de pouvoir consacrer toute notre énergie à garder la stabilité", affirme Kersey. M82 est la nouvelle version de Chromium et devait constituer la base de la prochaine mise à niveau de Chrome sur Windows, Mac, Android et Chrome OS.

Kersey ajoute que M82 est entièrement supprimée. A l'avenir, l'entreprise entend accorder son attention à M83. Chromium ne forme du reste pas uniquement la base du navigateur web Chrome, mais aussi d'autres navigateurs, dont Microsoft Edge. La décision prise par Google impactera donc probablement aussi ces navigateurs.

En collaboration avec DutchITchannel.nl

