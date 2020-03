Point de film James Bond sans gadgets. Dans No Time To Die (Mourir peut attendre), le nouveau 007 qui vient d'être postposé à novembre à cause du coronavirus, l'actrice Lashana Lynch est équipée du premier smartphone 5G de Nokia. L'appareil ne sera officiellement dévoilé que le 19 mars, mais il peut être aperçu brièvement dans une bande-annonce vidéo.

No Time to Die est le premier film James Bond, où le premier rôle est interprété par l'agente Nomi, alias Lashana Lynch. Avec HMD Global comme partenaire téléphonique officiel, le 25ème épisode 007 fait la part belle à divers smartphones de Nokia, dont le Nokia 7.2 et le bon vieux Nokia 3310. En outre, l'agente Nomi dispose du premier smartphone 5G de Nokia, qui, selon toute attente, sera présenté le 19 mars à Londres, conjointement avec quelques autres modèles.

Le 8 mars, HMD Global diffusera une bande-annonce vidéo, dans laquelle Lashana Lynch apparaîtra avec l'un des nouveaux smartphones de Nokia. Officiellement, il s'agira encore d'un 'appareil-mystère', mais des sites tels Techradar ne doutent pas qu'il s'agisse du nouveau modèle 5G de Nokia.

La vidéo d'une durée d'une minute et demie, enregistrée à Londres, s'inspire du film et est l'oeuvre de la réalisatrice Amma Asante, lauréate du BAFTA Award. Le film No Time to Die (Mourir peut attendre) aurait dû être projeté en avant-première le 31 mars, mais il a été entre-temps postposé à novembre en raison du coronavirus.

