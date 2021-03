Aux Pays-Bas, la police entend à l'avenir s'étoffer avec des centaines de nouveaux spécialistes IT. Cela s'avère bien nécessaire pour rester en prise avec la société qui se numérise sans cesse davantage.

'Le fait est que les citoyens se retrouvent toujours plus souvent en ligne et que la cybercriminalité ne fait que croître', déclare-t-on à la police, qui sollicite un investissement supplémentaire de 300 millions d'euros. Cet argent est nécessaire pour engager 460 collaborateurs IT à temps plein durant les quatre années à venir.

Mettre tout en oeuvre

Mais un solide montant financier ne suffira pas, selon la police. Il lui faudra également mettre tout en oeuvre pour attirer du personnel compétent. Aux Pays-Bas aussi, il y a en effet une énorme pénurie de spécialistes IT, et les entreprises se font solidement concurrence pour les recruter en leur proposant de très bons salaires et de fortes primes.

