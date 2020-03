La police néerlandaise va expérimenter des lunettes intelligentes permettant aux enquêteurs de collaborer à distance. Grâce à ces lunettes connectées, il sera possible de transférer directement des images de l'endroit d'un délit vers un centre de renseignements.

Dans ce centre, des spécialistes de la police notamment, mais aussi des experts en données et des représentants de la Justice pourront collaborer en direct avec les enquêteurs sur place. L'objectif est que les lunettes intelligentes soient testées pendant un mois en plusieurs endroits des Pays-Bas. La police espère ainsi pouvoir travailler plus rapidement et plus efficacement.

Ces lunettes intelligentes ont été développées par un laboratoire innovant de la police installé sur le Brightlands Campus d'Heerlen dans le Limbourg néerlandais. Ces lunettes permettront un regroupement rapide d'informations, afin que les enquêteurs judiciaires puissent être coachés à distance. Le gadget peut aussi être télécommandé pour la prise de photos par exemple.

La police avait élaboré une liste de quelque deux cents applications souhaitables pour ces lunettes, mais finalement, les tests ne porteront que sur une dizaine d'entre elles.

