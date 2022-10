L'arrestation a eu lieu dans le cadre d'une attaque lancée contre le ministère brésilien de la santé, l'année dernière. Le suspect ferait partie de la bande Lapsus$.

Durant l'attaque ciblant le ministère de la santé, les auteurs avaient supprimé des fichiers et maculé le site web. L'agression avait été revendiquée par le groupe de pirates Lapsus$, qui avait révélé avoir dérobé des données du réseau du ministère. En plus du ministère de la santé, la bande avait aussi tenté de s'infiltrer dans d'autres services fédéraux brésiliens, dont le ministère de l'économie. L'attaque avait fait l'objet d'une enquête de police à grande échelle. A présent, un suspect a donc été appréhendé.

L'année dernière et au début de 2022, Lapsus$ fut particulièrement active. La bande s'était targuée entre autres d'attaques sur Cisco, Uber, T-Mobile, Microsoft, Samsung, Nvidia, l'éditeur de logiciels Globant et le producteur du logiciel d'authentification Okta. Plusieurs membres du groupe furent arrêtés plus tôt cette année à Londres. La bande serait dirigée par un ado britannique.

