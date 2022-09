La police belge présente sur le campus Vesta (Ranst), pendant deux jours, un programme d'entraînement dans le cadre du programme européen "Shotpros". L'originalité de ces deux jours de conférence est de faire usage de la réalité virtuelle. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et la gouverneure d'Anvers, Cathy Berx, s'y sont rendues mardi.

Shotpros analyse l'influence du contexte psychologique sur le comportement et les décisions des agents confrontés à des situations de stress. Le programme européen vise aussi à faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les forces européennes qui s'entraînent avec la réalité virtuelle. "En 2019, le projet a débuté avec 250.000 agents (...) Trois ans et demi plus tard, 825.000 officiers de police" sont formés grâce à ce programme, a souligné Mme Berx. La technologie leur permet de s'entraîner à toutes sortes de situations, comme des prises d'otage par exemple.

"La police du futur sera numérique ou ne sera pas", a résumé la ministre Verlinden. Elle estime que ce genre d'entraînements peut permettre aux policiers de mieux s'adapter aux situations et ainsi réduire l'usage de la force.

